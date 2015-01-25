Эксперты считают, что Мариуполь для Путина имеет сверхважное значение

Эксперты отмечают, что для России Мариуполь, где сосредоточены порт и металлургические заводы, очень важен, потому что стоит на пути сухопутного коридора в оккупированный ею Крым, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Плацдарм для атаки на Мариуполь появился в конце августа прошлого года. С российской территории "Градом" накрыли Новоазовск. После этого силы регулярной армии России вошли на территорию Украины колоннами бронетехники и пехоты.

С тех пор Мариуполь живет, как на пороховой бочке. Военным и добровольцам укреплять город летом помогали местные жители. Женщины и мужчины собственноручно копали окопы. Из-за серьезного сопротивления местного населения здесь не удалось раскачать ситуацию. Боевики обстреливали села вблизи Мариуполя, устраивали диверсии в городе, но открыто Мариуполь не обстреливали.

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Вчера боевики открыли огонь по жилым кварталам из шести установок "Град", четыре из них уничтожили украинские военные. Эскалация нарастает.

Тем временем, украинская разведка фиксирует, что под Мариуполь именно сейчас взимают дополнительные вражеские "Грады".

Мариуполь - стратегический город для Украины, где сосредоточены металлургические заводы, мощный порт и путь на юг Украины. Именно поэтому и для Путина Мариуполь имеет важное значение, говорят эксперты. Он лежит на сухопутном пути к аннексированному Крыму, где также сосредоточены военные силы России.

Однако военные утверждают, что войти в город боевикам не удастся, потому что Мариуполь имеет систему фортификационных сооружений вокруг и достаточное количество артиллерии для обороны.

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Обстрел жилого массива наемники совершили, чтобы посеять панику среди населения. Военные же, тем временем, напоминают украинцам, что спокойствие на оккупантов действует не хуже, чем оружие.

Напомним, что по последним данным, обнародованным полком "Азов", ситуация в Мариуполе стабильная и контролируемая.