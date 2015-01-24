Боевики стягивают к Мариуполю технику – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе, проходящем в МВД Украины, заявил министр обороны Степан Полторак.

«Террористические организации стягивают в район Мариуполя дополнительные системы залпового огня БМ-21», - сказал Полторак.

Читайте такжеЯценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по МариуполюПо его словами, обстрел Мариуполя боевиками производился из шести систем БМ-21, четыре из которых украинским военным удалось уничтожить.

При этом Полторак подчеркнул, что в район Мариуполя стягиваются дополнительные силы украинской армии.