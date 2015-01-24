Боевики стягивают к Мариуполю технику – Минобороны
16:29, 24 января 2015Война
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Боевики стягивают в район Мариуполя дополнительные системы залпового огня.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе, проходящем в МВД Украины, заявил министр обороны Степан Полторак.
«Террористические организации стягивают в район Мариуполя дополнительные системы залпового огня БМ-21», - сказал Полторак.
Читайте такжеЯценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по МариуполюПо его словами, обстрел Мариуполя боевиками производился из шести систем БМ-21, четыре из которых украинским военным удалось уничтожить.
При этом Полторак подчеркнул, что в район Мариуполя стягиваются дополнительные силы украинской армии.
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