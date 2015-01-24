В Мариуполе возобновились залпы орудий - СМИ

В Мариуполе возобновились залпы орудий.

Как сообщает мариупольское издание «i24», сейчас в Мариуполе вновь слышны залпы орудий. Канонада раздается со стороны микрорайона "Восточный" и хорошо слышна на всем Левом берегу - на проспекте Победы и др.

Доносящиеся с восточного направления звуки залпов слышны и в других районах города.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в результате обстрела террористами Мариуполя из «Градов» погибли 15 человек. Еще 46 получили осколочные ранения, cреди пострадавших 12-летняя девочка. Снаряды попали в места массового скопления людей - магазины и рынки. В основном люди в момент попадания снарядов находились на улице. Все пострадавшие доставлены в лечебные заведения города.