На Донбассе оккупанты усиливают психологическое давление на население, демонстрируя военную силу - разведка

Под предлогом учений по реагированию на аварии техногенного характера оккупанты проводили демонстрационные акции возможностей сил и средств т.н. «министерства чрезвычайных ситуаций» и «министерства обороны ДНР» относительно их действий в случае обострения обстановки.

На Донбассе оккупанты усиливают психологическое давление на население путем демонстрации военной силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Командование российских оккупационных войск усиливает психологическое давление на население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. путем демонстрации военной силы", - сказал он.

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В частности, по данным разведки, для предотвращения потери контроля за развитием общественно-политической обстановки в связи с введением военного положения в ряде областей Украины, отдельные соединения и части 1 и 2 АК ВС РФ приведены в «высшую степень боевой готовности». Кроме того, в течение предыдущей недели под предлогом учений по реагированию на аварии техногенного характера оккупанты проводили демонстрационные акции возможностей сил и средств т.н. «министерства чрезвычайных ситуаций» и «министерства обороны ДНР» относительно их действий в случае обострения обстановки.

"В обоих случаях, с целью очередного навязывания обществу антиукраинских настроений и оправдания российской агрессии против Украины, противником был использован типичный российский сценарий распространения неправдивой и искаженной информации об угрозе совершения Объединенными силами диверсий в местах хранения химических и отравляющих веществ", - добавил Чернобай.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине».