СНБО поручил СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режим

Всем профильным ведомствам поручено осуществить меры по обеспечению кибербезопасности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режим в Украине.

Об этом говорится в тексте решения СНБО, утвержденного президентом Украины указом №390/2018 о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине, которое должна принять Верховная Рада.

"Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности", - говорится в тексте решения.

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Кроме того, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим субъектам поручено осуществить меры по обеспечению кибербезопасности государства.

Как сообщал УНИАН, согласно решению СНБО, президенту предложено ввести военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток, до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года.

Порошенко предлагает Раде ввести военное положение в Украине до 25 января.