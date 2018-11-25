Ситуация на Донбассе: боевики используют запрещенное оружие, ранены двое военных

С начала суток боевики 9 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

В течение текущих суток, 25 ноября, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом 5 обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

В штабе также сообщили, что в результате боевых действий, два военнослужащих ВСУ получили ранения.