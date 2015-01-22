Сегодня у Порошенко собираются утвердить план противостояния войскам РФ

Сегодня в 18.00 на совещании при участии президента Украины Петра Порошенко будут утверждать планы противостояния российским войскам и перегруппировки сил антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам президент заявил журналистам после чествования памяти майдановцев, погибших 22 января 2014 года на улице Грушевского.

«К сожалению, у нас нет праздничных мероприятий. Я прервал свой заграничный визит. Сегодня, начиная с 9.30, у нас состоялось первое совещание в генеральном штабе. Сейчас будет утверждаться план, в 18 часов, каким образом мы будем останавливать операцию террористических войск при участии регулярных войск Российской Федерации на линии столкновения. Перегруппировать силы и остановить агрессию», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что лидеры государств на Всемирном экономическом форуме в Давосе выражали поддержку Украине в ее борьбе с агрессией.

«Сегодня я, вернувшись из Давоса, могу еще раз подтвердить: весь мир сегодня с Украиной, весь мир гордится Украиной, весь мир видит наше единство, весь мир за то, чтобы мы сохранили соборность, территориальную целостность, независимость и суверенитет...», - сказал Порошенко.