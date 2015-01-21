Bloomberg: Путин возобновил войну в Украине

Об этом говорится в редакционной статье «Путин возобновил войну в Украине», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Поэтому очень любопытно, что именно в этот момент высокопоставленные европейские чиновники, которые занимаются вопросами внешней политики, начали говорить о перспективах нормализации отношений с президентом России Владимиром Путиным.

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Вместо этого Евросоюзу следует сделать все необходимое, чтобы все его члены поддерживали сохранение санкций, так как в марте потребуется единогласное решение, чтобы продлить срок их действия по его истечению.

Санкционный режим, влияние которого значительно увеличилось с падением цен на нефть, помог замедлить рост российской экономики и, таким образом, заставил Путина отойти в сторону от военных действий в Украине. Тем не менее, эти меры находятся под угрозой, поскольку некоторые страны-члены ЕС, в том числе Италия, Франция, Венгрия и Чехия, хотят их отменить.

В понедельник Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политике Федерика Могерини представила материалы для обсуждения, в которых говорилось о том, как Евросоюз мог бы постепенно нормализовать свои отношения с Россией, если она будет делать необходимые шаги для урегулирования кризиса в Украине. Могерини настаивает на том, что речь ни в коем случае не идет об отмене санкций прямо сейчас, но в представленном ей документе ничего не говорилось о возможности их ужесточения, если по вине России произойдет эскалация военных действий, как это указывалось во всех предыдущих заявлениях и документах ЕС. Могерини же пытается заставить ЕС следовать по другому курсу, и это абсолютно неправильный сигнал.

Аргументы в пользу ослабления санкций следующие: они не смогли заставить Путина перестать вмешиваться в ситуацию в Украине. Они наносят вред слабым европейским экономикам. В то же время, подконтрольные Путину российские СМИ используют их для того чтобы еще больше подогреть националистические настроения в России. Тем не менее, эти причины меркнут на фоне гораздо более серьезных аргументов в пользу сохранения санкций.

Во-первых, есть свидетельства того, что они оказывают влияние: по меньшей мере, в двух случаях они заставили Путина уменьшить масштабы наступления на Украину – в мае, когда из-за угрозы расширения санкций Россия перестала противостоять проведению президентских выборов в Украине, а также осенью прошлого года, когда России пришлось прекратить наращивание своих войск возле границ, а планы повстанцев захватить еще 3 украинских города провалились.

Не менее важным является то, что, заставляя Россию платить за военную агрессию, Евросоюз объединяется в попытке обеспечить безопасность как минимум четырех своих членов – Польши и трех прибалтийских государств. Эти меры также являются сдерживающим фактором в финансовом плане, который не позволяет Путину продолжать его военные авантюры за пределами Украины, а также способствует тому, что соседние страны, такие как Беларусь и Казахстан, перестают поддерживать Путина, опасаясь того, что может ждать их самих.

Все хотят отмены санкций в один прекрасный день. Тем не менее, сделать этот шаг до того как Путин выведет свои войска из Украины и отведет их от ее границ, и граница будет под контролем международных наблюдателей, означает отказаться от тех результатов, которых уже удалось достичь с помощью давления на Путина. Кроме того, отменив санкции, Европа бы тем самым показала, что верит в честные намерения России, хотя в последнее время Россия практически ничего не сделала, чтобы оправдать такое доверие.

Россия продолжает оказывать военную помощь сепаратистам, хотя и отрицает это. Путин говорит, что хочет мира и даже отправил президенту Украины Петру Порошенко письмо с предложением о том, чтобы обе стороны отвели тяжелую артиллерию от линии фронта. Тем не менее, это предложение поступило уже после атаки повстанцев и яростного сражения за донецкий аэропорт, во время которого украинским военным пришлось отвоевывать свои позиции с помощью танков. Отступить именно сейчас означало бы дать возможность пророссийским боевикам консолидировать свои силы и закрепить контроль над оккупированными территориями, поэтому Порошенко отказался, и Путин знал, что его ответ будет именно таким.

В то же время Путин поддерживает хорошие отношения с ультраправыми европейскими партиями, которые стремятся разрушить ЕС. Например, Национальный фронт Марин Ле Пен получил кредит в размере 9 млн. евро в российском банке. Но, несмотря на то, что санкции и цена на нефть на уровне 50 долл. за баррель разрушили планы Путина по строительству трубопровода «Южный поток» в обход Украины, российская государственная энергетическая компания «Газпром» на прошлой неделе выдвинула новый ультиматум: в будущем она будет поставлять газ в Европу только через Турцию и Грецию, и Евросоюзу необходимо будет построить трубопровод, чтобы забирать газ оттуда – то есть снова в обход Украины.

Видимо, Путин все время рассчитывает на то, что ЕС окажется слишком слабым и разобщенным, чтобы сказать ему нет. Он очень удивился, когда европейские лидеры решили ввести экономические санкции в отношении России. Пока Путин не решит полностью вывести свои войска из Украины, ЕС должен сохранять свою единодушную решимость.