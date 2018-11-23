Украинские военные провели зрелищные обучения на Азовском море (фото, видео)

Также, во время учений, подразделения Противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению враждебных действий с воздуха.

Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

Подразделения группировки "Восток" во время напряженных учений продемонстрировали, как будут уничтожать вражеские десантные корабли, и будут защищать морское побережье.

Читайте такжеУничтожены вражеские позиции и техника: появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Кроме того, военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, затем реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

"Наша цель – достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ЭТУ «Восток».

Также, во время учений, подразделения Противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению враждебных действий с воздуха.

Обучение ярко подтвердило, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море.

Зрелищное видео военных учений на Азовском море: