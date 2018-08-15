На Донбассе проверили боеготовность "Ураганов" (видео)

Военные показали видео с РСЗО "Ураган".

По распоряжению Командующего Объединенных силами генерал-лейтенанта Сергея Наева на Донбассе проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган".

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Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил. Основная задача РСЗО "Ураган" - поражение живой силы, техники противника и морских целей.

"Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций. Экипажи боевых машин с заданиями справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении штаба ООС.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, в районе поселка Желобок Луганской области уничтожен опорный пункт пророссийских террористов.