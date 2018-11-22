Конфликт на Донбассе находится в активной фазе, существует угроза открытой агрессии России - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак также сообщил, что Вооруженные силы повышают уровень готовности, техническое оснащение, уровень подготовки личного состава.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что конфликт на Донбассе находится в активной фазе, и существует угроза открытой агрессии России.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки», сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Полторак отметил, что конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе и указал на регулярные потери украинской армии погибшими, особенно в результате ранений.

По словам министра, конфликт на Донбассе «горячий, но немного сдержанный. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности».

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«Вооруженные силы это время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, техническое оснащение, уровень подготовки личного состава», - подчеркнул Полторак.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы наша армия никогда в жизни больше не вернулась в 2014 год, когда были трудности с выполнением задач. И я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом», - сказал Полторак.

Среди стран, которые предоставляют существенную военную поддержку Украине, министр назвал прежде всего США, а также Великобританию, Канаду, Литву и Польшу.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тимчук заявил, что российские оккупационные войска усилили разведку, активно ведут «снайперскую» и хотят развязать «минную войну» на Донбассе.