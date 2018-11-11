Россия вместо выполнения Минских соглашений проводит на Донбассе бутафорские "выборы" - Волкер
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация вместо выполнения Минских соглашений дотирует главарей контролируемых ею боевиков и проводит псевдовыборы.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.
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"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - говорится в сообщении.
"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские «выборы» и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер.
"Так называемые «народные республики» не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель США.
Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».
Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.
Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО. Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».
«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак. «Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.
Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».