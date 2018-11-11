Россия вместо выполнения Минских соглашений проводит на Донбассе бутафорские "выборы" - Волкер

Так называемые «народные республики» не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, отметил спецпредставитель Госдепа США.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация вместо выполнения Минских соглашений дотирует главарей контролируемых ею боевиков и проводит псевдовыборы.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.

Читайте такжеНАТО в день псевдовыборов в ОРДЛО обратился к России

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - говорится в сообщении.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские «выборы» и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер.

"Так называемые «народные республики» не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО. Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак. «Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.

Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».