С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе

Украинские бойцы вынуждены были 6 раз открывать ответный огонь, чтобы подавить активность врага.

С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что 5 из 10 обстрелов было осуществлено с применением минометов 82-го калибра. В частности, оккупанты дважды открыли огонь на Луганском направлении, а именно у поселков Новый Хутор и Новотошковское. В районе последнего зафиксировано применение против украинских военных также гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, по информации Мотузяника, сутки начались с вражеских минометных обстрелов Авдеевки, Лебединского и Павлополя.

«По подсчетам штаба ООС, с начала этих суток российско-оккупационные войска в целом выпустили не менее 4 десятков минометных снарядов калибра 82 мм. Наши военнослужащие 6 раз открывали ответный огонь, чтобы подавить вражескую огневую активность», - сообщил представитель Минобороны.

«В результате боевых действий с начала этих суток один украинский военный получил ранение. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь», - отметил Мотузяник.