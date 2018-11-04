Сутки на Донбассе: 20 обстрелов, двое военных ранены

При этом боевики 2 раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

За прошедшие сутки, 3 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

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Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики 2 раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-служба ООС.

«Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельське, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкое», - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

«Огневого воздействия из минометов 82-го калибра понесли защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за прошедшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств», - отмечают в штабе ООС.

По данным разведки, в течение суток было уничтожено трех оккупантов, еще трое – ранены.

Как добавляют в штабе ООС, в течение текущих суток противник трижды обстрелял украинские позиции - в районах Авдеевки, Гнутового и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.