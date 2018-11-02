Над оккупированной Луганщиной обстрелян беспилотник СММ ОБСЕ - отчет

Наблюдателям удалось невредимым приземлить беспилотник, который на территории, контролируемой боевиками, пытались сбить из стрелкового оружия.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что над оккупированной частью Луганской области был обстрелян беспилотный летательный мини-аппарат миссии.

Об этом говорится в отчете СММ за период с 19:30 31 октября по 19:30 1 ноября, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В направлении беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия", - отмечают наблюдатели.

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В частности, "совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата СММ на южной окраине населенного пункта Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км северо-западнее Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км северо-северо-западнее от их позиции в районе, где пролетал беспилотник".

Как отметили наблюдатели, по их оценке, огонь велся в направлении беспилотника. Наблюдателям удалось приземлить беспилотник невредимым, а затем покинуть этот район.

Как сообщал УНИАН, 28 октября беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ исчез после фиксации им военной техники России на оккупированном Донбассе. Беспилотник зафиксировал ЗРК «Оса», автоцистерну для топлива, а также колонну из 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы.