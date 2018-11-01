Российские политтехнологи проводят кампанию в поддержку определенных РФ кандидатов на "выборах" в ЛДНР

Оккупационная администрация прилагает усилия для реализации российского сценария фейковых «выборов» на оккупированной территории Украины.

Прибывшие из Российской Федерации на оккупированный Донбасс политтехнологи начали в местных СМИ информационную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов в запланированных на 11 ноября незаконных «выборах».

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки.

«Прибывшие из РФ политтехнологи развернули в местных СМИ масштабную информационную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов. В частности, в октябре этого года для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты «Донецкая республика» (печатный орган одноименного общественного движения) - в количестве 300 тысяч экземпляров. До июня этого года газета выпускалась тиражом в 100 тысяч экземпляров, с июня по сентябрь 2018 выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования», - отметил он.

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Вместе с тем, по словам Прауты, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ кадровые российские офицеры активизировали агитацию относительно поддержки «нужных» кандидатов, в том числе путем воздействия на семьи военнослужащих из местного населения.

«Так, под предлогом организации мероприятий досуга проводятся собрания на территории частей с привлечением родителей, жен и друзей военнослужащих. Вместе с тем, по оценке российских и местных агентств, которые ведут постоянный мониторинг общественного мнения среди населения временно оккупированных территорий, в голосовании на «выборах» намерены принять участие не более 30% избирателей. Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных РФ «руководителей» так называемых «ДНР» и «ЛНР», - подчеркнул пресс-секретарь.