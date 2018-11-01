Командира разведвзвода 28-й ОМБр на Донбассе избил до смерти старший по званию - СМИ

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона был членом сепаратистской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет.

Командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной "Сява"), погибшего в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины, забил до смерти старший по должности.

Об этом сообщил источник в военной прокуратуре и подтвердили сослуживцы воина, пишет Думская.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", - говорит собеседник издания в прокуратуре.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", - добавляют военнослужащие бригады.

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Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона - одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации "Думской", родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

"К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой", - пишет издание.

Как выяснила "Думская", Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет.

Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло в среду в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.