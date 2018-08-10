Стала известна судьба военного, пропавшего во время боевого задания на Донбассе

За мужество и героизм в ходе выполнения боевого задания Дмитрий Украинский представлен к государственной награде посмертно.

Пропавший 8 августа на Донбассе боец Объединенных сил погиб, его тело попало к боевикам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб ООС. "С прискорбием сообщаем, что вчера стала известна судьба военнослужащего Объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевого задания 8 августа 2018 года. К большому сожалению, он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов", - говорится в сообщении.

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Убитый военный Дмитрий Украинский 8 августа в составе разведывательной группы выполнял задание в "серой зоне".

"Будучи командиром группы прикрытия, понял, что попал в засаду, принял бой. Основная группа, получив доклад от Дмитрия Украинского о засаде, начала отход", - рассказали в ООС.

Отмечается, что боец вместе с собратом, которому недавно исполнилось лишь 19 лет, вели бой с противником.

"Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался посреди врага и приказал отходить 19-летнему разведчику... За мужество и героизм в ходе выполнения боевого задания Дмитрий Украинский представлен к государственной награде посмертно", - добавили в штабе ООС.