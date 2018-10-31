Российские спецслужбы пытались завербовать жен офицеров ВСУ - СБУ

Сотрудники российских спецслужб хотели получить от жен информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины зафиксировали неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и «МГБ «ЛНР/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате чего они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, сотрудники российских спецслужб пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил.

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«Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили вовлечение в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинским властям территорию женщины сотрудничают со следствием и дают показания об обстоятельствах их вербовок и полученных задачах», - добавили в СБУ.

В пресс-центре СБУ также отметили, что в соответствии с положениями ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает подготовку военной инфраструктуры в Крыму для размещения ядерного оружия.