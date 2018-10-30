Российский депутат "засветился" в ''ЛНР'' (фото)

Российский депутат Виктор Водолацкий известен своей антиукраинской позицией.

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виктор Водолацкий побывал на оккупированной территории Луганской области.

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На прибытие российского в Алчевск обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter.

"Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем "ЛНР" – Ред.) принимает присягу у воспитанников "Алчевского кадетского корпуса"? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился", – написал он.

Как сообщалось, 24 ноября 2017 года главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.