Новый главарь террористов "ЛНР" Пасечник поблагодарил Суркова и Путина за поддержку

Новый главарь террористов «ЛНР» Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и его помощника Владислава Суркова за поддержку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Пасечник сказал в эфире канала «Россия-24».

«В рамках реализации Минских соглашений мы тесно сотрудничаем с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Хотелось бы выразить благодарность руководству РФ, непосредственно президенту Владимиру Путину, за последовательную работу, направленную на прекращение войны на территориях наших республик», - сказал Пасечник.

Он заявил, что для него «важно выполнение Минских соглашений» и нужно «решать вопросы за круглым столом».

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Кроме того, Пасечник высказал намерение развивать отношения с боевиками из Донецка, с помощью которых был смещен с должности главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий. Он назвал эту операцию «ликвидацией украинских подрывных групп противника».

Как сказал главарь «ЛНР», экономика «не очень стабильная», и нужно запустить остановленные предприятия – Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический комбинат, Стахановский ферросплавный завод, Стахановский вагоностроительный завод. Он заявил, что будет пересмотрены подходы «к шахтам и выводу их из тени».

При этом, отметил Пасечник, насколько ему известно, боевики готовы к обмену «всех на всех» - 306 на 74, но украинская сторона попросила продлить сроки. По его словам, до Нового года обмен по этой формуле должен быть завершен.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали тогда в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных людей. Были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

23 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около тысячи военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен «уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей».