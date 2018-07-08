Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе

Действующие КПВВ, по словам Хуга, должны работать круглосуточно.

Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе. Те пункты, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Hromadske radio.

Так, Хуг напомнил, что количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями и добавил, что "любая дорога, любой город должны быть открытыми".

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"Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для сечения", - заявил он.

Ранее Хуг заявил, что первопричинами насилия на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщал, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.

Отметим, за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.