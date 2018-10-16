В сети опубликовано впечатляющее видео учений авиации Объединенных сил

Летные экипажи преодолевали систему ПВО в условиях помех, условно наносили тактические удары и вели воздушную разведку.

Продолжаются тренировки военной авиации, входящей в состав Объединенных сил, украинские пилоты отрабатывают действия по поддержке морских и сухопутных сил ВСУ.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, во время проверки особое внимание уделялось повышению летно-тактической подготовки экипажей тактической авиации.

Видео со зрелищными полетами украинских штурмовиков опубликовано в Facebook штаба ООС.

Как сообщается, летные экипажи преодолевали систему ПВО в условиях помех, а также условно наносили тактические удары по средствам ПВО, аэродромам, ПУ, коммуникациям условного противника, вели воздушную разведку. При этом осуществляли посадку на аэродроме и готовились к повторному вылету.

Ранее сообщалось, что в воздушном бою на дистанции 1-1,5 км истребители Су-27 ПС ВСУ показали себя лучше чем F-15C Нацгвардии США. Соответствующие кадры учений "Чистое небо-2018" Военное телевидение Украины опубликовало в YouTube.