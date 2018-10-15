Украинские военные отбили атаку оккупантов в районе Авдеевки (фото)

Потерь среди украинских военных не допущено.

Сегодня утром военные Вооруженных сил Украины успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом заявил на брифинге представитель пресс-центра Операции Объединенных сил Алексей Жуганов, сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook.

"В 6 часов утра отмечены попытки противника вести активные штурмовые действия. В районе населенного пункта Авдеевка наши защитники успешно отразили атаку врага. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в ходе боя не допущено", - говорится в сообщении.

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"Две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что оккупанты отступили, но не все.

"Некоторые успевают вынести. Им уже не воевать. Завершает дело резервная группа под командованием младшего лейтенанта Александра Чабана, которая прочесывает место боя и убеждается в том, что противника на подступах к нашим позициям нет. Враг на поле боя оставил оружие – ручной пулемет РПК, который по номерному учету никогда не состоял в ВСУ", - добавили военные.

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