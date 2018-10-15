На Луганщине попрощались с 19-летней военнослужащей, погибшей на передовой (видео)

С мая этого года девушка наравне с мужчинами билась с врагом на одном из самых опасных участков фронта – возле шахты Бутовка.

В селе Караван-Солодкий на Луганщине похоронили 19-летнюю Лесю Бакланову, которая служила стрелком 92 бригады ВСУ.

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Как сообщается в сюжете ТСН, девушка погибла 4 дня назад на передовой под Донецком. В Луганской области вчерашний праздник Дня защитника отменили из-за траура.

С мая этого года девушка наравне с мужчинами сражалась с врагом на одном из самых опасных участков фронта – возле шахты Бутовка.

Боевые побратимы Леси рассказали, что у девушки были планы на жизнь, она собиралась поступить в вуз. В ее бригаде уже подготовили для этого необходимые документы.

В родном селе Леси это первая похоронка с войны. У девушки остались родители и брат.

Как сообщал УНИАН, более шести тысяч женщин в Вооруженных силах Украины являются участниками боевых действий, которые с 2014 года идут на территории Донбасса.