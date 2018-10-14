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Боевики с начала суток шесть раз обстреляли военных, один раненный

15:14, 14 октября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

С начала суток боевики осуществили шесть прицельных обстрелов, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

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«По состоянию на 07.00 утра было зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. Большинство из них, а именно пять пришлась на Донецкий направление. Местами вражеского огня были позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Гнутово, Широкино, Пески и Богдановка», - сказал он.

В частности, по его словам, на Луганском направлении этой ночью противник нарушил режим тишины один раз вблизи Крымского, однако этот обстрел был довольно мощным.

«Враг открывал огонь из ручных и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. И именно там с начала уже этих суток олучил ранение один наш военнослужащий», - отметил Мотузяник.

В остальных случаях, по данным Минобороны, противник применил пехотное оружие, бойцы ОС открыли ответный огонь пока только один раз.

Полковник подчеркнул, что сейчас ситуация в районе отпора и сдерживания российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, за сутки 13 октября боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков