Возле границы с РФ на оккупированном Донбассе зафиксировали новые колонны военных грузовиков

Это лишь один из многих зафиксированных фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны контролируемого оккупантами участка границы.

Беспилотники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали очередные колонны военных грузовиков вооруженных формирований Российской Федерации вблизи неконтролируемого участка границы с РФ с украинской стороны.

Об этом сообщается на официальной странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.

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В частности, по данным отчета ОБСЕ от 13 октября, который получила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Манича вблизи границы с Российской Федерацией были вновь зафиксированы колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи Камазов, четырех «Уралов», а также МТ-ЛБ на трале, а другая – в составе двух Камазов и двух «Уралов».

«Это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих как непрерывное движение вооружение в обе стороны контролируемого оккупантами участка российско-украинской границы» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются систематические помехи со стороны вооруженных формирований РФ относительно деятельности международных наблюдателей. Согласно отчету совместной мониторинговой миссии ОБСЕ, боевики запретили представителям Миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался предоставлять представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чорнухином. Это является очевидным показателем того, насколько запуганным является население временно оккупированных территорий.

Ранее на оккупированной территории Донецкой области, недалеко от границы с Россией, СММ ОБСЕ заметила колонну грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку.