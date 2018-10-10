Помощник Путина встретился с террористом Пушилиным и пообещал повысить зарплаты в "ДНР"

Сурков принял приглашение посетить Донецк в 2018 году.

Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в среду в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

"На встрече обсуждались вопросы подготовки к выборам "главы" и "Народного совета "ДНР" и социальные проблемы Донбасса", - сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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По итогам встречи Пушилин заявил, что на ней подробно обсуждалось "положение в "ДНР".

"Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается "безопасности и повышения уровня жизни граждан", - сказал Пушилин.

По его словам, "в ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения".

Террорист также сообщил, что пригласил Суркова посетить в 2018 году Донецк. По его словам, тот приглашение принял.

Ранее сотрудники СБУ перехватили разговоры главарей «ДНР», в которых последние обсуждают изменения во властной вертикали оккупантов после ликвидации Александра Захарченко и согласование этих изменений с Кремлем.