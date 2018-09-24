СБУ перехватила разговоры главарей «ДНР», деливших власть после смерти Захарченко (видео)

Террористы Пушилин и Трапезников пытались избавиться от конкурентов из «группы Захарченко», в частности Казакова и Тимофеева, известного как «Ташкент».

Сотрудники СБУ перехватили разговоры главарей «ДНР», в которой последние обсуждают изменения во властной вертикали оккупантов после ликвидации Александра Захарченко и согласование этих изменений с Кремлем.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая обнародовала соответствующие записи. Отмечается, что вечером 6 сентября официальный советник уже убитого Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, на тот момент исполнявшему обязанности руководителя «ДНР».

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Как стало понятно из разговора, они четко рассчитывают на решение «ситуации» советником Путина Владиславом Сурковым, который известен также как московский куратор оккупированных территорий Донбасса.

В ходе общения террористы выражают ожидание «вердикта» после экстренного совещания в Москве по поводу окончательного утверждения в РФ нового главы «ДНР» и состава «Совета Министров ДНР».

В тот же день около 9 вечера состоялся еще один показательный разговор между Дмитрием Трапезниковим и Денисом Пушилиним, который занимал должность председателя «Народного Совета ДНР». Они согласовывали свои действия совместно с «руководителем МГБ ДНР» Павленко относительно скорейшей нейтрализации Казакова (советника Захарченко) через лишение его свободы.

«По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать «образ бывшего главаря «ДНР» и обеспечить сохранение власти так называемой «группы Захарченко». В этой беседе Пушилин, в частности, выражает личную заинтересованность в немедленной необходимости устранения с занимаемой должности террориста Тимофеева (по кличке «Ташкент») через его принудительное увольнение с должности «вице-премьера-министра – министра доходов и сборов ДНР» по срочному распоряжению самого же Пушилина», - отмечают в СБУ.

Запись разговоров, как утверждается, состоялась через неделю после смерти» Захарченко. Они свидетельствуют о полной зависимости так называемого «высшего руководства ДНР» от решений «куратора от Кремля» Суркова.

Содержание переговоров, кроме того, указывает на постоянный конфликт между главарями ОРДО, и доказывает намерения Пушилина и Трапезникова любым способом избавиться от влиятельных конкурентов «из команды Захарченко», в частности Казакова и Тимофеева.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

После смерти Захарченко из оккупированного Донецка в Москву начало убегать его окружение. В частности, из Донбасса выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.

Тимофеева вскоре после смерти Захарченко обвинили в присвоении собственности аграрного предприятия "Колос Д" на сумму свыше 850 миллионов рублей (более 12 млн долл.).

Дмитрий Трапезников, которого сначала назначили, а потом сняли с должности. а. главаря "ДНР", также покинул оккупированный Донецк.