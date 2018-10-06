Сутки на Донбассе: боевики били из запрещенного "Минском" оружия, ранены двое военных ООС

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе – 7 раз из запрещенного оружия.

На протяжении прошлых суток, 5 октября, боевики российско-оккупационных войск 19 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Комишуваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го и 82-го калибра, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и 7 ранены.

"От начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, боевики выдвинули по линии отвода 180 танков и 100 орудий и артсистем.