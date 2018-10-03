Российское командование скрыто усиливает подготовку оккупационных войск к наступлению - Минобороны

РФ планирует провести военные учения на оккупированных территориях Украины.

Командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск на Донбассе к ведению наступательных действий.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий. В частности, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонними оперативно-стратегическими командно-штабными учениями войск Южного военного округа ВС РФ, на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - заявил Гуцуляк.

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Также он рассказал, что в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода к наступлению.

"Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия т.н. «дружественного огня», что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях", - отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, эксперт спрогнозировал, когда Донбасс вернется в Украину.