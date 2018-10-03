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Российское командование скрыто усиливает подготовку оккупационных войск к наступлению - Минобороны

13:23, 03 октября 2018
Война
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В Минобороны обнародовали информацию разведки относительно учений оккупантов / Фото: МОУ

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий. В частности, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонними оперативно-стратегическими командно-штабными учениями войск Южного военного округа ВС РФ, на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - заявил Гуцуляк.

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Также он рассказал, что в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода к наступлению.

"Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия т.н. «дружественного огня», что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях", - отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, эксперт спрогнозировал, когда Донбасс вернется в Украину.

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Теги: #Донбасс#война