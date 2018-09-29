Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских военных
На протяжении прошлых суток, 28 сентября, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения.
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Враг вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали украинские защитники в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
"По позициям наших войск в районе Гнутово на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Наши опорные пункты в районе Новолуганского и Гнутово также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а защитники Крымского и дважды – Гнутово подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и 7 ранены.
Как сообщал УНИАН, в оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила большая партия стрелкового оружия и боеприпасов.