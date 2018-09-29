Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских военных

Боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 28 сентября, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения.

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Враг вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали украинские защитники в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

"По позициям наших войск в районе Гнутово на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Наши опорные пункты в районе Новолуганского и Гнутово также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а защитники Крымского и дважды – Гнутово подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и 7 ранены.

Как сообщал УНИАН, в оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила большая партия стрелкового оружия и боеприпасов.