В оккупированный Луганск из России поступила крупная партия оружия и боеприпасов – разведка
В оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.
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Он отметил, что Россия продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых военных баз, в частности, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики обустроена одна из новых секретных баз для хранения оружия и боеприпасов.
«23 и 26 сентября на эту базу из н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения т.н. «подразделений территориальной обороны» в ходе проведения мобилизационных мероприятий», - добавил Гуцуляк.
По его словам, оружие и боеприпасы из указанной российской базы предназначены для передачи т.н. «казачьим» подразделениям и регулярным формированиям (преступной группировкам) в случае распространения боевых действий.
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