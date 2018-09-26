Один погиб, трое ранены - на Донбассе боевики по ошибке обстреляли группу российских военных

Вследствие этого обстрела один российский военнослужащий погиб, трое получили тяжелые ранения.

На временно оккупированном Донбассе подразделение противника по ошибке открыло огонь по группе российских военнослужащих, в результате чего есть погибший и раненые.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. «С увеличением продолжительности темного времени суток обострились проблемы с психикой среди большинства российских военнослужащих, что обусловило рост количества случаев открытия ими т.н. «дружественного огня»», - сообщил он.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, личный состав одного из передовых подразделений противника без предупреждения открыл огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров. В результате один военнослужащий погиб, трое тяжело ранены», - сообщил Гуцуляк.

Он отметил, что командование российских оккупационных войск скрывает причину этого происшествия и пытается использовать ее для обвинения Объединенных сил в якобы провокационных обстрелах.