В "ДНР" расформировали "элитные" подразделения Захарченко - разведка

После ликвидации Захарченко оккупанты решили расформировать некоторые террористические подразделения.

На Донбассе в спешке расформировали "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям "ДНР".

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Об этом во время брифинга, ссылаясь на данные ГУР Минобороны Украины, сообщил спикер МО Дмитрий Гуцуляк.

"Личный состав расформированных подразделений передан в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - отметил он.

По данным украинской разведки, при проверке было также выявлено подразделение "мертвых душ", в котором якобы боевики более трех месяцев находятся на лечении.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.