Смерть Захарченко активизировала российских пропагандистов, боевики провоцируют ВСУ - Минобороны

Российские пропагандисты интенсивно распространяют слухи о причастности к гибели Захарченко украинских спецслужб.

Подконтрольные России боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей используют смерть одного из своих главарей Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны, подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает Украинская правда. По его словам, российские пропагандисты интенсивно распространяют слухи о причастности к его гибели украинских спецслужб.

Он сообщил, что на территории ОРДО и на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ активизировалась работа представителей пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов относительно Украины и ее Вооруженных сил.

"Для фабрикации фейковых видеоматериалов так называемые военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенный сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочным группам", - рассказал Гуцуляк.

По его словам, сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко.

Представитель Минобороны добавил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибло два человека, еще девять - пострадали.