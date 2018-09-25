Сегодня на Донбассе были ранены три украинских бойца

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применяли.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, в районе проведения операции Объединенных сил три украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook.

Читайте такжеШтаб ООС: в результате взрыва миномета "Молот" пострадали двое военных

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применяли.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Они осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНИАН, российские саперы взорвали магазин на Донбассе, пострадали гражданские.