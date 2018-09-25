Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, пострадали гражданские - разведка

В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте.

Российские саперы взорвали продовольственный магазин на Донетчине, в результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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По его словам, командование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«В частности, запрещено доведение до личного состава соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ результатов проверки в сентябре этого года передовых позиций комиссией ВС РФ, которой выявлены многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минирования территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей. При этом командиры саперных подразделений для избежания наказаний за служебную халатность подкупали членов указанной комиссии и вводили их в заблуждение путем оборудования для отчетности показательных участков минирования», - сообщил спикер.

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По его словам, в ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показательного минирования на окраине их населенного пункта русские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва был тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия.

«Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступления на «украинских диверсантов», - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в оккупированном Донецке прогремел взрыв в магазине, в результате которого пострадали два человека.