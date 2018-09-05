Во Львове на коленях простились с погибшим на Донбассе 20-летним бойцом (видео)
10:10, 05 сентября 2018Война
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Боец Дмитрий Урбанский погиб 1 сентября.
Во Львове простились с 20-летним бойцом Дмитрием Урбанским
Во Львове простились с 20-летним бойцом Дмитрием Урбанским. Автомобиль с телом военного остановился на площади перед памятником Шевченко.
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Для чествования героя на 15 минут перекрыли движение транспорта, говорится в сюжете программы ТСН.
Сотни людей, незнакомых и просто прохожих, останавливались, становились на колени и читали молитвы за упокой военного.
Дмитрий Урбанский погиб 1 сентября во время обстрела боевиками Калиново. У него остались мама и сестра.
Как сообщал УНИАН, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец.
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