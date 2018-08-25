Дежурили на незаконных пунктах фильтрации: в Донецкой области объявили о подозрении четырем боевикам

Полицейские установили местонахождение и привлекли к ответственности четырех участников незаконных вооруженных формирований, стоявших у истоков оккупации Славянска и Лимана.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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"Этих мужчин, как и многих других, террористы завербовали в начале агрессии для работы на первых блокпостах. Поверив пропагандистам и с целью подзаработать, весной 2014 года новобранцы дежурили на незаконных пунктах фильтрации. В масках и без, с оружием или битой, наемники осматривали автомобили и проверяли граждан. Искали украинскую символику, которая была поводом отправить человека «на подвал». Работа оплачивалась, в лучшем случае, едой и сигаретами", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации, 30-летний житель Лиманского района дежурил на дороге на въезде в свое село, потому что агитаторы сказали, что населенный пункт якобы идут захватывать «бандеровцы». Увидев, что его обманули, мужчина покинул свой пост и вернулся к обычной жизни.

"Факт участия в бандформировании тщательно скрывал. Однако, даже через четыре года полицейские нашли доказательства его противоправной деятельности, и теперь бывший участник НВФ предстанет перед судом", - сообщили правоохранители.

Ему и другим боевикам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).