Названо имя охранника, убитого вместе с главарем "ДНР" Захарченко (фото)

При взрыве вместе с Захарченко был убит боевик Вячеслав Доценко.

При взрыве в ресторане "Сепар" в центре оккупированного Донецка, кроме главаря "ДНР" Александра Захарченко, убит его охранник Вячеслав Доценко "Славян".

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Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. По его словам, Доценко - уроженец Донецка, родился в 1974 году.

"Доценко Вячеслав Васильевич – Славян (Донецк, 07/07/74), охранник Захарченко, погиб 31/08/18 в Донецке при взрыве в кафе "Сепар", – написал он.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.