За время войны на Донбассе пропали без вести более 1,5 тысячи человек – "Восток-SOS"

Половина из пропавших - военные, а половина - гражданские лица.

За время войны на Донбассе с обеих сторон пропали без вести более 1,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Киеве со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста заявила исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая.

Читайте такжеШтаб ООС заявил о "признаках стабилизации" на Донбассе в первый день "школьного перемирия"

«С 2014 года по настоящее время Украина имеет более 1,5 тыс. человек, пропавших без вести, - только по официальным данным, которые предоставляет Международный комитет Красного Креста», - сказала она.

Она отметила, что половина из этих людей - военные, а половина - гражданские лица.

«Однако точное количество таких лиц сейчас указать довольно сложно», - добавила представитель организации.

Как сообщал УНИАН, 11 июня директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что с начала войны в Донецкой и Луганской областях пропали без вести 3 тыс. 932 человека, из них 1 тыс. 974 до сих пор не нашли.

25 июня председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что с начала войны на Донбассе удалось вернуть или найти более 3 тысяч 224 украинских пленных.