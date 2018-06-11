С начала войны на Донбассе пропали без вести почти 4 тысячи человек, половина из них до сих пор не найдена

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что правозащитники фиксировали факты насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения.

С начала войны в Донецкой и Луганской областях пропали без вести 3 тыс. 932 человека, из них 1 тыс. 974 до сих пор не нашли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил на пресс-конференции в Киеве во время презентации доклада: «Насильственные исчезновения в Украине и пропажи без вести во время военного конфликта на востоке в 2014-2018 годах».

По словам Захарова, отсутствие единой методологии определения пропавших без вести, а также координации между различными государственными органами привело к появлению различных данных о количестве пропавших в зоне военного конфликта - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

«Некоторые статистические данные об исчезновениях по Донецкой и Луганской области приведены в ответ на наши информационные запросы от управления Нацполиции в Донецкой области и от Луганской военно-гражданской администрации.

В Донецкой области в среднем 2 тыс. 727 человек пропали без вести, из них 1 тыс. 302 не найдены. На Луганщине 1 тыс. 205 пропали без вести, не найдено - 672», - заявил Захаров.

Читайте такжеОзвучены серьезные потери террористов на Донбассе за неделю

При этом он отметил, что СБУ подает значительно меньшие данные, еще в декабре 2017 года председатель Службы безопасности Василий Грицак сказал, что пропавших без вести - 403 человека, что значительно меньше, чем указано в отчете.

По данным Захарова, правозащитники фиксировали факты насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, Захаров напомнил, что 17 июня 2015 года Украина присоединилась к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, но, по его словам, за три года в стране ничего не сделано для имплементации положений конвенции во внутреннее законодательство и практики ее применения.

«Отсутствие в национальном законодательстве надлежащей правовой квалификации насильственных исчезновений не дает возможности для адекватного применения положений вышеупомянутой конвенции», - добавил он.