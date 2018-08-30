КПВВ «Новотроицкое» до сих пор закрыт из-за взрывов мин в результате пожаров

Решением командующего Объединенных сил продлен режим «Красный» на КПВВ «Новотроицкое», КрП «Березовое-1» и КРП «Березовое-2».

Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», в котором накануне были прекращены пропускные операции из-за детонации мин в результате пожаров, по-прежнему не работает.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Решением командующего Объединенных сил продлен режим «Красный» на КПВВ «Новотроицкое», КрП «Березовое-1» и «Березовое-2», - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-центре, по состоянию на утро четверга в непосредственной близости от контрольного поста «Березовое-2» продолжает гореть сухая трава. «От огня детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следующего через линию разграничения», - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Новотроицкое» будет возобновлен после локализации очагов возгорания, стабилизации ситуации и обеспечения безопасности путешествующих.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области был закрыт КПВВ из-за детонации мин в результате пожаров в этом районе. Кроме того, в СММ ОБСЕ сообщали о пожаре в селе Березовое Марьинского района.