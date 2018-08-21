Оккупанты вчера били из запрещенного вооружения и понесли потери: не досчитались трех боевиков

Вследствие обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих сил ООС получили ранения.

За прошедшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, но оставалась полностью контролируемой.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82мм.

«Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120мм минометов окрестностей населенного пункта Новолуганское. В результате обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения. В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное», – говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил в течение 20 августа нет. При этом, по данным украинской разведки, трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.