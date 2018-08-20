Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из тяжелого вооружения на Мариупольском направлении

Вследствие обстрелов военнослужащие Объединенных сил не пострадали.

Сегодня с 7 утра боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, один раз из тяжелого вооружения.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, один раз из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкине.

В то же время у Лебединского враг обстрелял позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 82 мм.

"В результате вражеского огня военнослужащие Объединенных сил не пострадали. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - зазаначили в штабе ООС.