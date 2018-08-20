ВСУ взяли под контроль новый населенный пункт на Донбассе - Тымчук

По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника.

Несколько дней назад подразделения 24 ОМБр им. короля Даниила Вооруженных сил Украины совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе тем самым продвинувшись на несколько километров вперед.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, результатом этой работы стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ «Майорское». Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны».

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По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника - украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения.

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

"Все задачи были выполнены успешно благодаря опыту, профессионализму, личному мужеству и решимости командира "королевской бригады" Валерия Гудзя, его солдат и офицеров, таких как Роман Ботнарь, Сергей Завягин, Роман Коренюк, Дмитрий Бондарев, Олег Телюк, командира роты глубинной разведки разведывательного батальона Олега Ляденко, командира взвода роты глубинной разведки Зураба Чхилидзе", - написал Тымчук.

После того как украинские военные восстанавливают контроль в подобных населенных пунктах, там сразу же появляются все составляющие органов государственного управления Украины, отметил нардеп.

Как сообщал УНИАН, оккупанты наращивают боевые возможности своих передовых подразделений. Боевики перемещают в районы передовых позиций дополнительные запасы оружия и боеприпасов.