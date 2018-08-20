Вблизи Мариуполя и Волновахи задержаны трое подозреваемых в сотрудничестве с террористами "ДНР"

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил 18-19 августа вблизи Мариуполя и Волновахи задержали трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР".

Об этом говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

"В течение двух дней, 18-19 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые привлечены к проведению операции Объединенных сил на востоке государства, задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием, так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых граждан были задержаны гвардейцами во время несения службы на блокпостах вблизи городов Мариуполь и Волноваха Донецкой области.

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Согласно поисковой базе Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, лиц подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

"Нацгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - добавили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось видео, как боевики "ДНР" учат детей воевать.