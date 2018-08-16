Появилось видео, как боевики "ДНР" учат детей воевать
09:57, 16 августа 2018Война
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Боевики будут презентовать школьникам свою "работу" и преподавать им "базовую военную подготовку".
На территории оккупированного Донбасса боевики организовывают лагеря с военной подготовкой для детей.
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Об этом свидетельствует видео, опубликованное на пропагандистском Youtube-канале "Министерства информации "ДНР".
Называется лагерь "Юный боец внутренних войск". Так, на протяжении пяти дней боевики будут презентовать школьникам свою "работу" и преподавать им "базовую военную подготовку".
На видео можно увидеть юных школьников в военной форме.
Ранее журналист Александр Тверской показал видео, на котором семилетний мальчик Никита рассказал, как помогает террористам "ДНР" убивать украинцев.
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