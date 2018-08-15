На Донбассе погиб морской пехотинец Федор Балахчи

Личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выразил соболезнования близким погибшего.

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб морской пехотинец, старший матрос Федор Балахчи. Читайте также"Ягуар" и "Аптека": в сети показали ликвидированных на Донбассе боевиков (фото) Об этом сообщает пресс-центр ВМС Украины. "Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, боевики жестко обстреляли позиции воинов ООС - украинские бойцы понесли потери.

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