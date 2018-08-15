На Донбассе погиб морской пехотинец Федор Балахчи
13:53, 15 августа 2018Война
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Личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выразил соболезнования близким погибшего.
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В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб морской пехотинец, старший матрос Федор Балахчи.
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Об этом сообщает пресс-центр ВМС Украины.
"Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, боевики жестко обстреляли позиции воинов ООС - украинские бойцы понесли потери.
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